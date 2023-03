Aichach

vor 48 Min.

Aichach erinnert an die "vergessenen Frauen" der Strafanstalt

Plus Die meisten gefangenen Frauen der Nazi-Zeit würden heute niemals eingesperrt. Ein Mahnmal erinnert in Aichach bald an sie. Dabei soll es nicht bleiben.

Von Carmen Jung

Das Nazi-Regime kriminalisierte reihenweise unbescholtene Frauen. Viele wurden aus nichtigen Gründen weggesperrt. Die Aichacher Strafanstalt war im Dritten Reich voll von ihnen. Ihr Schicksal interessierte über Jahrzehnte kaum. Das hat sich geändert. Die "vergessenen Frauen" bekommen im Mai ein Mahnmal in Aichach.

