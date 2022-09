Aichach

Aichacher Kinderarztpraxis zieht aus der Krankenhausstraße aus

Plus Nach der Schließung einer der beiden Kinderarztpraxen in Aichach werden am anderen Standort die räumlichen Kapazitäten knapp. Doch es gibt eine Lösung.

Von Marina Wagenpfeil

Als Dr. Lothar Zimmermann Ende Juni in den Ruhestand gegangen ist, hat der Kinder- und Jugendarzt eine große Lücke in Aichach hinterlassen. 36 Jahre lang betreute der 69-Jährige in der Kreisstadt Kinder und Jugendliche medizinisch. Mit der Schließung seiner Praxis mussten mehrere Tausend Kinder nach einem neuen Arzt suchen. Rund 1500 von ihnen sind mittlerweile in der Kinderarztpraxis von Dr. Maximilian Dietrich, Dr. Thomas Bihler und Dr. Thomas Wagner untergekommen. Dadurch wurden jedoch die Räumlichkeiten in der Krankenhausstraße knapp. Am kommenden Wochenende steht deshalb ein Umzug an.

