Aichacher Kunstmeile eröffnet am nächsten Wochenende

Bei der Aichacher Kunstmeile wird die Innenstadt ab Freitag zur Galerie. Musik, viele Ausstellungen und ein großes Kunstprojekt sind bei der Eröffnung zu erleben.

In Aichach wird am Freitag, 26. Mai, die Kunstmeile eröffnet. Bis 1. Juli wird die Innenstadt dabei zu einer großen Galerie. Am Eröffnungstag gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit viel Musik, Ausstellungen und einem partizipativen Kunstprojekt unter dem Titel "Inside Out".

Zu der Aktion "Inside Out" in Aichach waren Ende März 188 Kunstbegeisterte ins San-Depot gekommen und hatten sich fotografieren lassen. Ihre als Poster ausgedruckten Porträts werden mit Beginn der Kunstmeile auf dem Reitberger-Turm, auf der Mauer beim San-Depot sowie an weiteren Orten in der Stadt zu sehen sein, wie die Stadt mitteilt. Die Porträts der Aichacher "Inside-Out-Aktion" sowie alle Infos zu diesem internationalen Projekt des französischen Künstlers JR sind bereits jetzt auf www.insideoutproject.net zu finden. Inzwischen gibt es der Mitteilung zufolge weltweit über 2000 "Inside-Out-Aktionen" in knapp 150 Ländern, rund 500.000 Menschen haben sich per Fotoporträt beteiligt.

Kunstmeile: Ausstellungen in San-Depot, Stadtpfarrkirche und Rathaus

Während der mehrwöchigen Kunstmeile sind in vielen Schaufenstern der Innenstadt Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus Aichach und der Region zu bewundern. Auch viele Institutionen beteiligen sich: Im San-Depot ist bis Sonntag, 11. Juni, die aktuelle Ausstellung von Dirk Pleyer zu sehen, anschließend die alljährliche Mitgliederausstellung des Kunstvereins. Die Stadtpfarrkirche beherbergt die Installation „Und Er wird herrschen in Herrlichkeit“ von Maria Breuer. Bernd Thomas Zimmermann zeigt im Landratsamt eine große Mooreichenskulptur, inspiriert vom Thema „Wiedervernässung des Donaumooses“.

In der Galerie Schiele stellt die Künstlergruppe „QuARTett“ aus, im Köglturm ist zum Eröffnungsabend die Ausstellung „Zeit und Innerlichkeit“ (Georg Burk, Elisabeth Feiertag, Peter Zühlke und Dr. Nicole Mahrenholtz) als Preview zu sehen und im Wittelsbacher Museum wird der Sonderausstellungsraum mit Kunst belebt. Der Augsburger Graffiti-Verein „Die Bunten“ ist mit einer Ausstellung im historischen Rathaus vertreten. Dort feiern sechs ausgewählte Künstlerinnen und Künstler aus dem Netzwerk des Vereins unter dem Titel „Viva la Buntness“ die Lust an der Farbe. In der Stadt-Info sind unterschiedlichste Werke von drei Künstlerpersönlichkeiten zu entdecken.

Zur Eröffnung der Kunstmeile Aichach sind viele Ausstellungsräume geöffnet

Zur Eröffnungsfeier am Freitag, 26. Mai, sind folgende Räume von 18 bis 20 Uhr geöffnet: Kunstverein im San-Depot, Stadt-Info (neben Bücherei Rupprecht), historisches Rathaus, Wittelsbacher Museum und Köglturm. Außerdem haben viele der etwa 30 ausstellenden Geschäfte in der Innenstadt bis 20 Uhr geöffnet.

Der junge Künstler und Sounddesigner Bastian Zeiselmair gibt im Leerstand in der Werlberger Straße (neben Wein et Cetera) einen Einblick in sein vielfältiges Schaffen in Sound- und Filmdesign, Mode und Kunst. Unter anderem ist sein wasserbasiertes Klangkunstwerk "Paartanz" zu sehen. Außerdem zeigt Resul Sancak dort eine digitale 3D-Rendering-Arbeit. Ab 20.30 Uhr gibt Zeiselmair unter seinem Künstlernamen "Ybbs" mit dem Kollektiv "Lost Souls" ein Konzert im leer stehenden Ladengeschäft.

Bastian Zeiselmair gibt im Leerstand in der Werlberger Straße (neben Wein et Cetera) einen Einblick in sein Schaffen in Sound- und Filmdesign, Mode und Kunst. Foto: Bastian Zeiselmair

Viele Kunstwerke sind im Außenraum zu sehen

Neben den großen "Inside-Out"-Porträts finden sich weitere Kunstwerke im Außenraum: Martin Widl aus Erding und die Aichacher Künstlerin Maria Breuer bauen wieder Installationen bei den Glocken unterhalb der Stadtpfarrkirche auf. Die Pöttmeser Künstlerin Antje Sträter inszeniert Farbakzente auf der Mauer vor dem San-Depot, ergänzend zu den Schwarz-Weiß-Porträts der Kunstaktion von JR. Der Verein Aichach Creativ organisiert - nur zur Eröffnung am 26. Mai - eine Mitgliederausstellung am Tandlmarkt.

Außerdem beteiligen sich einige Kindergärten und Krippen aus Aichach an der Kunstmeile. Sie verschönern öffentliche Plätze und Zäune, zum Beispiel am Gelände rund um den Julius-Kindergarten oder am Zaun des Kindergartens Kunterbunt an der Schulstraße. Am Grünzug beim San-Depot wird ein Insektenhotel der Kinderkrippe Sonnenschein aufgebaut und am Stadtplatz sind bunt bemalte Steine der Krippe Zipfelmütz zu finden.

Viele unterschiedliche Künstler und ihre Werke sind ab Freitag, 26. Mai, bei der Aichacher Kunstmeile zu sehen. Foto: Michael Moroder

Musikalische Erlebnisse bei der Kunstmeile unter freiem Himmel

Auch musikalisch ist zur Kunstmeile laut Stadt einiges geboten: Zur Eröffnung ab 18 Uhr ist die Augsburger Formation Swing Tanzen Verboten auf dem Stadtplatz zu hören. Der Pianist Stefan Immler spielt am Eichenhain auf dem Streetpiano, dazu gibt es Cocktails und Drinks von der Paartalia. Hier können Besucherinnen und Besucher nach dem Kunst-Rundgang ausruhen und plaudern. Die „Aftershow“ ab 20.30 Uhr gibt es im Leerstand in der Werlberger Straße mit Ybbs und Lost Souls.

Die Augsburger Formation Swing Tanzen Verboten ist zur Eröffnung der Aichacher Kunstmeile auf dem Stadtplatz zu hören. Foto: Frauke Wichmann

Am Freitag, 23. Juni, spielt Concerto Latino im Rahmen der Kunstmeile bei freiem Eintritt im Spitalhof mit lateinamerikanischen Rhythmen auf. (AZ)