Aichacher Stadtrat setzt Leitplanken für Solarparks

Plus In der abschließenden Beratung ringt der Aichacher Stadtrat abermals um einen Kriterienkatalog für Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Jetzt wird er Leitfaden genannt.

Auf welchen Flächen kann sich die Stadt Aichach Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen vorstellen und wo nicht? Antwort auf diese Frage soll der Kriterienkatalog geben, den der Aichacher Stadtrat am Donnerstagabend nach ausgiebiger Diskussion beschlossen hat. Um deutlich zu machen, dass es sich nicht um harte Ausschluss-Kriterien handelt, wird er jetzt aber Leitfaden genannt. Über beantragte Solarparks entscheidet in jedem einzelnen Fall auch künftig der Stadtrat.