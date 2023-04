Aktionsgemeinschaft Aichach präsentiert sich neu im Internet

Die Aga hat ihre Seite im Internet komplett überarbeitet. Dort gibt es Veranstaltungstipps, eine interaktive Karte mit allen Mitgliedern und Neuigkeiten.

Der Aichacher Schlemmermarkt wird sicher wieder viele Menschen in die Innenstadt locken. Angekündigt wird die Veranstaltung am 30. April als "Highlight im Frühjahr" auf der Internetseite der Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga). Der Zusammenschluss von Geschäften und Dienstleistern in Aichach hat seine Homepage laut einer Pressemitteilung komplett überholt.

Die Homepage bietet unter anderem einen Veranstaltungskalender der Aga, der auch Termine der Stadt Aichach umfasst. so wird dort nicht nur auf die Ostereier-Aktion in der Innenstadt und die Oldtimerschau am 16. April hingewiesen, sondern auch auf die neue Sisi-Ausstellung, die im Mai beginnt, die Kunstmeile oder das Aichacher Stadtfest.

Neuigkeiten aus Aichach und der Region

Ein Newsbereich präsentiert laut Pressemitteilung alle relevanten Neuigkeiten zur Region. Es gibt Detailinformationen zu allen Aga-Mitgliedern. Sie sind zudem auf einer interaktiven Karte zu finden. Informationen gibt es auch zum City-Scheck, der in rund 40 Geschäften und Gastronomiebetrieben eingelöst werden kann.

Die Internetseite ist auch für Mobilgeräte optimiert. Zudem kann dort ein regelmäßiger Newsletter abonniert werden, der über Veranstaltungen und Aktionen der AGA und der Stadt Aichach informiert. (AZ)