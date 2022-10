Aichach

vor 55 Min.

Bauausschuss sieht weiter Chancen für ein Baugebiet in Oberbernbach

Wird diese Fläche westlich der Staatsstraße 2047 in Oberbernbach zu Bauland? Das ist noch nicht entschieden.

Plus Trotz problematischer Entwässerung: Der Aichacher Bauausschuss will weitere Untersuchungen für ein mögliches Baugebiet in Oberbernbach westlich der Staatsstraße 2047.

Von Claudia Bammer

Die Möglichkeit, dass im Aichacher Stadtteil Oberbernbach westlich der Staatsstraße 2047 Bauland entstehen könnte, hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats noch nicht abgeschrieben. In der Sitzung am Dienstagabend wurden die Ergebnisse weiterer Untersuchungen vorgestellt. Problematisch dabei war insbesondere die Frage, wie das dort anfallende Regenwasser versickern kann. Dennoch sprach sich der Ausschuss mehrheitlich für weitere Untersuchungen aus.

