Neue Baugebiete in Aichach – Wohnen im "Himmelreich" in Ecknach rückt näher

Plus Wo die Stadt Aichach zuletzt Bauland ausgewiesen hat, wo bereits Bebauungsplanverfahren laufen und wo noch weitere Baugebiete entstehen könnten.

Bauplätze in Aichach sind rar. Zwar schafft der Stadtrat über Satzungen immer wieder Baurecht für einzelne Häuser. Dass ein größeres Baugebiet ausgewiesen wurde, ist allerdings schon länger her. Hier ein Überblick, wo zuletzt Baugebiete geschaffen wurden, wo Bebauungsplanverfahren laufen und wo noch weitere Bauplätze entstehen könnten.