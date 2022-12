Stadtrat hält an der maßvollen Nachverdichtung in Ecknach fest

Plus In Ecknach soll die Nachverdichtung maßvoll ausfallen. Daher hat der Aichacher Stadtrat 2020 eine Veränderungssperre beschlossen. Nun wird sie verlängert.

Vor zwei Jahren hatte der Aichacher Stadtrat den Bebauungsplan "Östlich der Augsburger Straße" beschlossen. Er soll dabei helfen, zu massive Nachverdichtung zu verhindern. Für diesen Bereich wurde eine Veränderungssperre erlassen, die vorerst zwei Jahre gültig sein sollte. Nun hat der Stadtrat sie verlängert.