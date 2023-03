Wo Aiwanger im Blumenthaler Forst die Motorsäge anlegen würde

Plus Beim Ortstermin im Blumenthaler Forst zeigt Aiwanger, dass er etwas von Waldbewirtschaftung versteht. Hier schlägt er in die gleiche Kerbe wie die Waldbauern.

Ein Hubert Aiwanger muss beim Thema Brennholz nun wirklich nicht überzeugt werden. Der stellvertretende Ministerpräsident schlägt selbst ein für seine Hackschnitzelheizung im eigenen Wald bei Rottenburg an der Laaber in Niederbayern – mit vier Hektar hat der eine überschaubare Größe. Im Blumenthaler Forst mit über 800 Hektar wüsste der bayerische Wirtschaftsminister aber auch ziemlich genau, wo er seine Stihl-Motorsäge als Erstes anlegen würde: "Die Fichten da hinten gehören rausgeschnitten."