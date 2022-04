Aichach

CSU-Fraktion: Auf Helmut Beck folgt als Vorsitzender Josef Dußmann

Plus Die CSU-Fraktion im Aichacher Stadtrat wählt ihre neuen Vorsitzenden. Den Vorsitz übernimmt Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann.

Von Claudia Bammer

Josef Dußmann steht jetzt an der Spitze der CSU-Fraktion im Aichacher Stadtrat. Der Zweite Bürgermeister und Aichacher CSU-Ortsvorsitzende wurde am Dienstagabend bei der turnusmäßigen Wahl einstimmig zum Vorsitzenden gewählt, wie die Fraktion mitteilt. Ebenso einstimmig wurden Dieter Saliger und Stefan Westermayr zu seinen Stellvertretern gewählt. Gefehlt hat Helmut Beck, der am vergangenen Donnerstag sein Amt als Fraktionsvorsitzender niedergelegt hatte.

