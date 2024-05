Das Aichacher Gymnasium macht sich hübsch fürs Schuljubiläum

Die Sechsecke an der sonst grau-grünen Fassade des Aichacher Gymnasiums erstrahlen jetzt für einige Zeit in Farbe. Alle Schüler haben einen Entwurf erstellt.

Die sonst grau-grüne Fassade des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach erstrahlt jetzt durch bunte Farbkleckse: Die eigentlich grauen, aus Betonkreisen ausgesparten Sechsecke wurden im Kunstunterricht mit bunten Holzsechsecken gefüllt. Die reliefartigen Sechsecke an der Schulhausfassade fallen den meisten Besucherinnen und Besuchern sonst kaum auf. Zum 50. Geburtstag werden die Sechsecke nun durch Farbe hervorgehoben und sind ein sichtbares Signal dafür, dass die Schule etwas zu feiern hat.

Wie es in einer Mitteilung heißt, wurden von Schülern farbig gestaltete Holztafeln in die Sechsecke eingepasst. Die Installation ist temporär, die Sechsecke an der Fassade sollen nach einem Jahr wieder wie gewohnt in Grau erscheinen. Die abgenommenen Holztafeln sollen später durch die Präsentation innerhalb des Schulhauses nachwirken.

Insgesamt gibt es an der Fassade 456 Sechsecke. Jedes von ihnen wird von einem Kreis gerahmt. Kreise und Sechsecke wurden zusammen mit den Trägern aus Beton hergestellt, sodass sie in Farbe und Material aus einem Guss erscheinen. Obwohl die Sichtbetonbauweise der Siebzigerjahre sonst auf Bauschmuck verzichtete, können die Sechsecke als dekorative Elemente gesehen werden, erklärt die Schule.

Aichacher Gymnasium feiert seinen 50. Geburtstag

In der Nachkriegsmoderne wurden viele Schulen in Sichtbetonbauweise errichtet, wie zum Beispiel das Anna-Gymnasium in Augsburg und das Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen. Das Deutschherren-Gymnasium in Aichach wurde von 1974 bis 1976 gebaut. Aufgrund der Betonung der skelettartigen Konstruktion ähneln sich diese Gebäude; es fehlt ihnen daher ein wenig das Individuelle. Wohl deshalb wurden beim Aichacher Gymnasium laut Mitteilung anders als sonst Sechsecke in die Fassadenstruktur integriert, um zu großer Gleichartigkeit und Nüchternheit entgegenzuwirken.

Gleich hinter dem Haupteingang des Deutschherren-Gymnasiums hängen die Entwürfe, die jede Schülerin und jeder Schüler für den Fassadenschmuck gestaltet hat. Foto: Michael Lang

Alle aktuellen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums haben einen beidseitigen Entwurf für die Sechsecke erstellt. Diese Arbeiten sind in der Alten Aula zu sehen. Die Holzsechsecke stellte die Schreinereiabteilung der Ulrichswerkstätten Aichach her. Ab 9. Juli werden dann als weitere Jubiläumsaktivität Schülerarbeiten zur Bildgattung Landschaft in der Sparkasse zu sehen sein. (AZ)

