Das Canada startet mit Bewie Bauer, Mojo Siy und Harry Blank ins Frühjahr

Nach einem kurzen Osterurlaub geht es am 20. April mit dem kulturellen Programm im Canada in Obermauerbach weiter. Das wird dort geboten.

Bevor es im Biergarten des Canada in Obermauerbach weitergeht, sind für Ende April noch einige Veranstaltungen im Canada Bräustüberl oder im Saal angekündigt. Für alle Abende gibt es aktuell noch Tickets im Vorverkauf unter www.canada-mauerbach.de.

So tritt am Donnerstag, 20. April, Bewie Bauer auf. Bauer steht kurz vor seinem 45. Geburtstag und stellt erschreckend vor dem Spiegel fest: "Wampe im Anmarsch!" Die jungen, wilden Jahre sind nun endgültig vorbei - oder etwa doch nicht? Seit Anfang 2019 ist Bewie Bauer mit seinem Solo-Programm "Ein Teenager wird 45 – Jetzt werd’s g’wampert" in ganz Bayern unterwegs. Satirische Rocksongs treffen auf bayerische Originale. Vom grantigen Hundeliebhaber über den selbstverliebten Finanzberater hin zu seiner Paraderolle als Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Grünwalds Freitagscomedy zeigt der Wahl-Münchner in seiner Show, dass er nicht nur musikalisch, sondern manchmal auch nachdenklich, aber am Ende vor allem urkomisch ist. (Eintritt: VVK 15 Euro, zzgl. Gebühren, Abendkasse 18 Euro, Einlass: 19 Uhr, Beginn: circa 20.15 Uhr)

Mojo Six und BlankWeinek sind im Canada zu Gast

Einen Tag später, Freitag, 21. April, sind die Mojo Six zu Gast im Canada und feiern in ihren Konzerten das Erbe der ganz Großen der Geschichte des Blues. Das Sextett mit Stephan Holstein (Alt- und Tenorsaxofon, Klarinette), Daniel Eberhard (Piano, Hammondorgel), Adi Weidenbacher (Gesang, Bluesharp), Sepp Holzhauser (Gitarre), Walter Bittner (Schlagzeug) und Martin Schmid (Kontrabass, E-Bass, Gesang) zelebrieren die besten Songs von T-Bone Walker, Elmore James, Joe Turner, Muddy Waters oder B.B. King mit lockerer Souveränität, kraftvoll und mitreißend. (Eintritt: VVK 15 Euro, zzgl. Gebühren, Abendkasse 18 Euro, Einlass: 19 Uhr, Beginn: circa 20.15 Uhr)

Am Samstag, 22. April, kommt Harry Blank von Dahoam is Dahoam nach Obermauerbach ins Canada mit der Bairisch-Steirischen Formation BlankWeinek. Der Sound von BlankWeinek ist eine Verbindung von Bairisch-Steirischem Folk und Chanson. Geht das überhaupt? Auf ihrem Debütalbum "Dahoam" wagt das Duo den Spagat. Sie haben das bairische Chanson erfunden, behaupten sie zumindest selbst. Wer an das französische Vorbild denkt, liegt falsch. Obwohl es ein paar Songs auf dem Album gibt, die durchaus diese Richtung einschlagen. Unter anderem ist das Titellied der Erfolgsserie Dahoam is Dahoam in einer Country-Version auf dem Album zu finden. (Eintritt: VVK 20 Euro zzgl. Gebühren, Abendkasse 23 Euro, Einlass: 19 Uhr, Beginn: circa 20.15 Uhr) (AZ)