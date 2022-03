Das Musikfest Blumenthal sucht für September Unterstützer

Im September soll zum zweiten Mal das Musikfest Blumenthal über die Bühne gehen. Dafür sucht der Verein noch Unterstützer und Unterstützerinnen.

Nach der gelungenen Premiere im August 2021 soll das Musikfest Blumenthal in diesem Jahr eine Neuauflage erfahren. Geplant ist es vom 1. bis 4. September. Dafür sucht der gemeinnützige Verein Musikfest Blumenthal noch Unterstützer und Unterstützerinnen, wie er in einer Pressemitteilung schreibt. Für diese ist eine Informationsveranstaltung am Montag, 7. März, geplant.

Georg Arzberger, der Initiator und künstlerische Leiter des Musikfests Blumenthal, sagt: „Trotz der schwierigen und unsicheren Zeiten für Kunst und Kultur können wir voller Freude auf die äußerst gelungene Premiere des Musikfests Blumenthal 2021 zurückblicken, die dank seiner besonderen Atmosphäre und den Weltklasse-Künstlern in die Region und weit darüber hinaus gestrahlt hat.“ Arzberger will das gemeinsam mit Gertrud Deckers, der organisatorischen Leiterin, erfolgreich weiterführen. Er will auch 2022 wieder Menschen mit erstklassiger Musik begeistern und damit ein Forum zum gesellschaftlichen Austausch und Diskurs schaffen. Das Festival soll Musik für alle bieten, auch für sonst oft benachteiligte Menschen und Kinder.

Klassische Musik erschwinglich statt elitär

Das Musikfest Blumenthal holt klassische Musik von den großen Bühnen der Metropolen raus aufs Land, so die Veranstalter. „Musik erleben“ soll hier ganz bewusst heißen: gemütlich, persönlich und erschwinglich statt elitär. Ein wichtiges Motto des Festivals ist aber auch „Zukunft gestalten“. Das Musikfest wird deshalb klimaneutral sein, so die Veranstalter.

Im ersten Jahr gab es eine Anschubfinanzierung dank einer Förderung durch das Leader Programm der Europäischen Union (EU). Weil es diese nur für ein Jahr gab, machen sich Georg Arzberger und Gertrud Deckers nun erneut auf die Suche nach möglichen Unterstützern und Unterstützerinnen.

Informationsveranstaltung für Unterstützer

Wer sich vorstellen kann, das Festival zu unterstützen oder Fördermitglied im gemeinnützigen Verein „Musikfest Blumenthal e.V.“ zu werden, kann sich anmelden unter info@musikfest-blumenthal.de und erhält dann eine persönliche Einladung zu einer Informationsveranstaltung für Freunde und Förderer des Festivals am 7. März. (AZ)