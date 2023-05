Aichach

vor 17 Min.

Die letzte Kelchstütze von Stuttgart 21 steht kurz vor der Vollendung

Sie sind ein besonderer Hingucker in der neuen Bahnhofshalle von Stuttgart 21: die insgesamt 28 Kelchstützen, deren komplexe Sonderschalung in Ecknach bei Züblin Timber entstanden ist.

Plus Die Mitarbeit am Jahrhundert-Projekt Stuttgart 21 ist für Züblin Timber aus Ecknach eine besondere Herausforderung, bei der nun ein Meilenstein geschafft ist.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Wenn planmäßig im Jahr 2025 der Bahnverkehr durch den neuen Hauptbahnhof in Stuttgart fährt, werden sie als Erstes ins Auge fallen: die Kelchstützen, auf denen Glaskuppeln thronen, die Licht in die Halle bringen. Dass die Pläne des Architekten Christoph Ingenhoven überhaupt so umgesetzt werden konnten, liegt unter anderem an dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Züblin Timber im Aichacher Stadtteil Ecknach. Denn sie haben nach Lösungen gesucht für ein Projekt, das es in dieser Form noch nie gab. Nun ist ein weiterer großer Meilenstein für die Aichacher Holzbau-Spezialisten erreicht: Die letzte der insgesamt 28 unterschiedlichen Kelchstützen, deren Sonderschalung in Aichach entstanden ist, wird gegossen – das Dach der Bahnhofshalle ist also fast fertig. Bis dahin war es ein langer Weg.

14 Bilder Kelchstützen für Stuttgart 21: In Aichach hergestellt, in Stuttgart gegossen Foto: Jannik Walter, Db

Tatsächlich gingen die ersten Arbeiten bereits 2015 los. 2017 erfolgte dann die offizielle Beauftragung. Die Schalung für die Formgebung der Kelche war jedoch alles andere als einfach umzusetzen. Einige erfahrene Unternehmen schreckten vor dieser Herausforderung zurück. Doch am Ende konnten die Holzexperten des Tochterunternehmens des Baukonzerns die herausfordernde Bauaufgabe erfolgreich meistern. Es ist nicht die erste Erfahrung mit außergewöhnlichen Projekten für die insgesamt 276 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen