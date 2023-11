Die nächste Wila findet erst 2025 in Aichach statt

Plus Normalerweise ist die Wirtschaftsmesse alle zwei Jahre im Frühjahr auf dem Volksfestplatz. Warum die Stadt von diesem Turnus abweicht.

Eigentlich müsste um diese Zeit im Spätherbst die Werbung für die Wila bei den Gewerbetreibenden in der Region schon auf Hochtouren laufen. Muss sie nicht, denn die Wirtschaftsmesse auf dem Aichacher Volksfestplatz findet nicht turnusgemäß im kommenden Frühjahr statt, sondern erst ein Jahr später, im April 2025. Das bestätigte Bürgermeister Klaus Habermann auf Anfrage unserer Redaktion.

Bei der letzten Wirtschaftsschau Anfang Mai 2022 waren bei perfektem Frühlingswetter rund 15.000 Menschen zwischen Freitagmittag und Sonntagabend auf der Wila unterwegs. Bei der Gewerbeschau 2019 waren es noch mehr als 20.000. Aber das war auch noch der Coronapandemie geschuldet, die den zweijährigen Turnus schon unterbrochen hat. Erst wenige Wochen vor dem geplanten Start war klar, unter welchen Bedingungen die Wila überhaupt stattfinden kann. Während in normalen Jahren die Kommunikation mit den Ausstellern bereits ein Dreivierteljahr vorher erfolgt, waren es bei zehnten Auflage bei manchen nur ganz wenige Wochen. Dennoch zogen Veranstalter, aber auch zahlreiche Aussteller eine positive Bilanz zur Messe 2022. Profitiert hat auch die Aichacher Geschäftswelt: Wila, Autosonntag, verkaufsoffener Sonntag und die Sonderschau „nachhaltige Mobilität“ sorgten für Besucherströme und eine volle Innenstadt.