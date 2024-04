Aichach

vor 50 Min.

Die Sorge bleibt: So sehr schmerzt Betroffene das Aus für die Tagesklinik

Plus Eine 80-jährige Mutter erzählt vom Leben mit einer psychisch kranken Tochter. Sie hat große Hoffnung in die Aichacher Tagesklinik gesetzt. Jetzt bleibt nur die Sorge.

Von Carmen Jung

Wenn die 80 Jahre alte Frau an die Zukunft ihrer Tochter denkt, wird ihr bange. Die Tochter ist 53 Jahre alt und seit 30 Jahren psychisch krank. Die Mutter spürt es, "wenn es wieder kritisch wird bei ihr", wie sie sagt. Doch wer wird der Tochter zur Seite stehen, wenn die Eltern nicht mehr in der Lage dazu sind? Die Rentnerin, die mit ihrer Familie im Wittelsbacher Land lebt, hat große Hoffnungen in die geplante Psychiatrische Tagesklinik in Aichach gesetzt. Doch diese hat sich vor gut vier Wochen jäh zerschlagen. Die Bezirkskliniken wollen die Tagesklinik nun doch nicht realisieren.

Die 80-Jährige, nennen wir sie Elsa G., will mit Rücksicht auf ihre Tochter ihren Namen nicht öffentlich nennen. Sie ist in den vergangenen Jahrzehnten ungewollt zu einer gewissen Expertin in Sachen psychischer Erkrankungen und den Umgang damit geworden. Als ihre Tochter in einem Lebensalter, in dem Kinder in der Regel allmählich auf eigenen Beinen stehen, schleichend psychisch erkrankte, fühlten sich die Eltern mit ihren Sorgen und vielen Fragen allein.

