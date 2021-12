96 neue Stellplätze: Mehr Platz für Fahrräder am Aichacher Bahnhof

Plus Nächstes Jahr entstehet nördlich des Aichacher Bahnhofsgebäudes eine Doppelstock-Parkanlage für Fahrräder. Dafür werden aber fünf Autostellplätze verlegt.

Wer mit dem Radl zum Aichacher Bahnhof fährt, hat oftmals Mühe, sein Gefährt dort abzustellen. Nächstes Jahr soll nun die lang erwartete Doppelstockparkanlage für Fahrräder gebaut werden, beschloss der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstagabend einstimmig. 96 zusätzliche Stellplätze kommen damit dazu, insgesamt wächst die Zahl dann auf 276 Fahrradstellplätze.