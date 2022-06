Doppelstöckige Parkanlage für Fahrräder am Aichacher Bahnhof kommt

Plus Der Aichacher Stadtrat vergibt den Auftrag für die langersehnte neue Fahrradabstellanlage am Bahnhof. Weitere Aufträge betreffen den Bauhof und die Spitalkirche.

Die lang ersehnten neuen Fahrradabstellplätze am Aichacher Bahnhof kommen bald: Der Aichacher Stadtrat hat den Auftrag für den Bau in seiner jüngsten Sitzung im nicht öffentlichen Teil vergeben. Der Auftrag übernimmt die Firma Schelle aus Pfaffenhofen, wie Bauamtsleiterin Carola Küspert bekannt gab. Kosten: rund 194.000 Euro.