Ecknacher Landwirt will Aichachs Süden mit Fernwärme versorgen

Plus Manfred Huber und seine Familie denken darüber nach eine Fernwärmeleitung zu bauen. Jetzt erkunden sie, ob es dafür ausreichend Interessenten gibt.

Der Landwirt Manfred Huber betreibt mit seiner Familie im Aichacher Stadtteil Ecknach eine Schweinemast, Ackerbau, ein Lohnunternehmen, einen Agrarhandel und eine Biogasanlage. Letztere erzeugt bislang vor allem Strom. Die Wärme, die dabei entsteht, wird aber bislang nur teilweise genutzt. Das könnte sich ändern. Die Huber GbR, deren Geschäftsführer Manfred Huber ist, will ihr Fernwärmenetz ausbauen. Dazu starten sie am Wochenende eine Fragebogenaktion im Aichacher Süden.