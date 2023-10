Eine Großmutter fährt mit der Vespa nach Italien - und schreibt ein Buch

Bärbel Weinzierl berichtet in "Die beschleunigte Großmutter" von den Erlebnissen ihrer Reise. Sie erfüllt sich damit einen langgehegten Wunsch.

Schon Goethe war vom „Land, wo die Zitronen blühen“ fasziniert und auch heute ist Italien immer noch eines der liebsten Reiseziele der Deutschen. Dieses Land ist Schauplatz des Buches "Nonna Accelerata – Die beschleunigte Großmutter" von Bärbel Weinzierl, die ihr Werk in Aichach vorstellte. Die Autorin las unter viel Applaus in der übervollen Stadtbücherei. Eigentlich müsste es im Titel heißen "entschleunigt", denn die gemütliche Fahrt auf einer Vespa hat gewiss nichts Rasantes.

Bella Italia ganz anders - erzählt anhand eines Roadtrips der originellen Art und Weise. Kaum ein Land fasziniert uns so, wie das sonnige Italien: die malerischen Altstädte, die großen Künstler in den Galerien und Museen, die Toskana mit ihrer unvergleichlichen Landschaft und ihren vollmundigen Rotweinen, das mediterrane Klima, die wunderbare italienische Küche und vieles mehr. All das fand sich wieder.

Zur Lesung reist die Großmutter mit der Vespa an

Susanne Lucas, die Leiterin der Stadtbücherei Aichach, begrüßte zu dieser Lesung das äußerst zahlreich erschiene Auditorium herzlich. Bärbel Weinzierl war natürlich mit ihrer weißen Vespa „Cesarina“ angereist. Ihr Buch handelt von der Verwirklichung ihres lange gehegten Traums: Mit einer Vespa – zwei kleinen Reifen, ein Lenker und gerade mal 23 PS – fuhr die gelernte Bankkauffrau im Sommer 2021 von Kissing nach Sizilien, dem südlichsten Ende Italiens. Tausende Kilometer weit, Meere links und rechts liegen lassend, Berge überquerend, eine Reise gegen die Schnelllebigkeit unserer Zeit.

Es gab viel zu lachen und zu schmunzeln über das ein oder andere Erlebnis, das die Autorin anschauliche in Worte fasste. Eine Zuhörerin stellte begeistert fest: „Es ist so etwas Tolles, wie Frau Weinzierl die Menschen darstellt, denen sie auf ihren Reisen begegnet ist und die Landschaften beschreibt, die sie gesehen hat. Dinge, die auch wir erlebt und gesehen haben, aber wir so nicht in Worte fassen, geschweige diese auf Papier bringen könnten.“

Anschaulich hat die Kissingerin ihre Erlebnisse während der Umrundung des italienischen Stiefels festgehalten und diese sogar musikalisch untermalt, indem sie eine italienische Arie während der Lesung für die Zuhörer und Zuhörerinnen sang. Nach einer kleinen Pause ging es weiter mit einer kurzen Lesung aus dem aktuellen Buch „Avanti, Dilettanti! Der Stiefel ist nicht genug” über ihre lange Rundreise auf Sizilien im Frühjahr. Zum Ende folgte noch ein gemeinsamer Gesang mit alten Schnulzen wie "Marina, Marina, Marina" von Rocco Granata aus dem Jahr 1959. Alle sangen begeistert mit und die anschließende Unterhaltung zog sich noch lange hin.

Zum Buch: Bärbel Weinzierl, Nonna Accelerata – Die beschleunigte Großmutter, ISBN 9791220132107, erschienen bei Europa Buch.