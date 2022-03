Aichach

18:00 Uhr

Entscheidung für Millionenprojekt gefallen: Verwaltungsgebäude bekommt Anbau

Plus Der Aichacher Stadtrat beschließt die umstrittene Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt. Mit knapper Mehrheit. Die Bauarbeiten sollen heuer beginnen.

Von Claudia Bammer

Wieder verfolgten einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Aichacher Stadtverwaltung gespannt die Stadtratssitzung am Donnerstagabend in der TSV-Turnhalle. Es ging um mehr Platz für die aus allen Nähten platzende Verwaltung. Diesmal wurden sie nicht enttäuscht. Der Stadtrat hat den Durchführungsbeschluss für den Anbau an das Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt gefasst. Mit knapper Mehrheit und im zweiten Anlauf.

