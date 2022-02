Aichach

06:00 Uhr

Stadtrat Aichach vertagt Entscheidungen über Verwaltungsgebäude und Etat

Wird das Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt erweitert oder nicht? Die Entscheidung darüber hat der Aichacher Stadtrat am Donnerstag vertagt.

Plus Anbau oder Neubau für die Verwaltung: Über diese Frage sollte der Aichacher Stadtrat ebenso entscheiden wie über die Eckdaten des Haushalts. Es kam anders.

Von Claudia Bammer

Der Zuhörerraum war in der Aichacher Stadtratssitzung am Donnerstagabend gut besetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die auf die Entscheidung über das Verwaltungsgebäude warteten, konnten die TSV-Turnhalle allerdings nach wenigen Minuten wieder verlassen. Das Thema Anbau oder Neubau, wie von der Freien Wählergemeinschaft (FWG) kürzlich in einem Eilantrag eingebracht, wurde ebenso von der Tagesordnung abgesetzt wie die Punkte zum Haushalt 2022. Beantragt hat das CSU-Stadtrat Peter Meitinger, der dafür mehrere Gründe anführte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen