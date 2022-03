Arbeitsmarkt im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil

Die Arbeitslosenquote im Wittelsbacher Land liegt im Februar weiterhin bei 2,6 Prozent. Das sind 0,5 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr.

Eine Pandemie über zwei Jahre hinweg und jetzt auch noch ein Angriffskrieg mitten in Europa – viel schlechtere Nachrichten sind kaum noch möglich. Der Arbeitsmarkt im Wittelsbacher Land ist dennoch stabil. Wobei die aktuelle Entwicklung in der Ukraine in den Februarzahlen der Arbeitsagentur noch nicht abgebildet wird.

Der Februar ist in der Regel der erste Monat des Jahres, in dem sich die Arbeitslosigkeit nach einem saisonalen Anstieg im Winter wieder leicht nach unten bewegt: Das nahende Frühjahr macht sich bemerkbar. Im Februar waren im Landkreis Aichach-Friedberg laut den Zahlen der Arbeitsagentur rund 2000 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote bleibt damit bei 2,6 Prozent unverändert gegenüber dem Monat Januar.

Das ist ein Rückgang von 0,5 Prozentpunkten gegenüber dem Februar 2021 (3,1 Prozent). Es gelten zwar nach wie vor Corona-Beschränkungen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die aber deutlich weniger gravierend für Handel, Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen. Der vergleichsweise milde Winter hat geringere Auswirkungen auf das Baugewerbe. Dort ist die Auftragslage eh schon seit Jahren ausgezeichnet. Mit 2,6 Prozent herrscht im Wittelsbacher Land nach offizieller Lesart Vollbeschäftigung. In der Region Augsburg steht der Landkreis nach wie vor am besten da. Für die Stadt meldet die Agentur 5,3 und für den Landkreis Augsburg 2,7 Prozent.