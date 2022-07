Aichach-Friedberg

06:30 Uhr

Die Berufliche Oberschule Friedberg braucht noch mehr Platz

"Gefühlt ist jedes Mauseloch mit einer Klasse besetzt." So beschreibt Schulleiterin Hermine Scroogie die aktuelle Raumnot an der Beruflichen Oberschule in Friedberg. Es wird aber dauern, bis die Schule erweitert ist. Denn die Planung beginnt jetzt nahezu von vorn.

Von Christian Lichtenstern

Seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts steht die Erweiterung der Beruflichen Oberschule in Friedberg auf der politischen Tagesordnung des Wittelsbacher Landes. Die aktuelle Situation beschrieb Schulleiterin Hermine Scroogie vor Kurzem in einer Sitzung des zuständigen Bildungsausschusses so: "Gefühlt ist jedes Mauseloch mit einer Klasse besetzt." Viele Klassen sind derzeit ausgelagert in Nachbarschulen und Container. Bis durch eine Erweiterung wirklich Abhilfe geschaffen ist, dauert es aber noch mindestens vier Jahre, voraussichtlich noch länger. Das heißt: Die akute Raumnot bleibt vorerst. Und: Der Landkreis muss mit deutlich höheren Kosten rechnen. Ein Rückblick: Im Zuge der Haushaltsberatungen 2019 war noch von einer "Hausnummer" von 3,7 Millionen Euro die Rede gewesen. Im aktuellen Haushalt 2022 sind schon 18,4 Millionen Euro für das Projekt veranschlagt.

