Wittelsbacher Land profitiert von hohen Steuereinnahmen

Plus Der Kreistag verabschiedet mit großer Mehrheit einen Rekordhaushalt. Warum sich ein Teil der Kreisräte aber eine stärkere Entlastung der 24 Kommunen wünscht.

Das Wittelsbacher Land geht auch durch das dritte Coronajahr mit einem Rekordhaushalt. Mit 49:3-Stimmen hat der Kreistag das Zahlenwerk am Montagnachmittag mit großer Mehrheit verabschiedet. Das Gesamtvolumen für laufende Ausgaben und Investitionen von rund 180 Millionen Euro bedeutet die zehnte Steigerung in Folge gegenüber dem Vorjahr (172 Millionen) und zeigt eine langfristige Aufwärtsentwicklung des Wirtschaftsstandortes Aichach-Friedberg. Unterbrochen wurde die nur durch eine kleine Delle nach der weltweiten Finanzkrise ab 2008, aber nicht durch die aktuelle Pandemie.