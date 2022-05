Neues Schutzprojekt widmet sich Tagfaltern und Wildbienen

Der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg will den Rückgang der heimischen Insekten stoppen. Bei dem Projekt sind auch die Kommunen und Bauhöfe gefordert.

Heimische Insekten werden immer weniger. Mehr als die Hälfte der in Bayern vorkommenden 30.000 Arten sind in unterschiedlichem Ausmaß gefährdet oder bereits ausgestorben. Vor allem Insektengruppen wie Tagfalter oder Wildbienen, die blütenreiche Wiesen als Nektar- und Pollenquelle brauchen, sind stark betroffen. Im Wittelsbacher Land will der Landschaftspflegeverband (LPV) Aichach-Friedberg gegensteuern: mit einem zweijährigen Projekt mit dem Motto "Das Summen macht's: Gemeinsam Insekten-Räume verbinden", wie er in einer Pressemitteilung schreibt.

Der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg fördert, dass Blühwiesen auf öffentlichen Flächen angelegt und entwickelt werden. Auch Nistplätze für die Fortpflanzung von Insekten entstehen. Öffentliche Grünflächen sollen, wo möglich, insektenschonender gepflegt werden. Der Begriff "Insekten-Räume" ist so nicht im Wörterbuch zu finden. Er soll sinnbildlich stehen für den Platz, der den Insekten in unserem Leben und Handeln in der Kommune einräumen wollen. Auch soll es die Ansprüche verschiedener Insektenarten in puncto Biotopverbund, Nahrungsverfügbarkeit und Entwicklungsbiologie widerspiegeln.

Das ist das Ziel des Projekts: artenreiche Mähwiesen mit einem hohen Kräuteranteil, vielen Pflanzenarten und einer mittelwüchsigen Grasschicht. Foto: Christina Niegl, Lpv

Das Projekt ist Teil der Initiative "Natürlich Bayern", welche vom Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) koordiniert und vom bayerischen Umweltministerium im Rahmen des "Blühpakts Bayern" gefördert wird. Mit der Förderung schaffen, vermehren und verbessern 30 Landschaftspflegeverbände in ganz Bayern die Lebensräume für Insekten.

Im Kreis Aichach-Friedberg liegt der Fokus darauf, artenreiche, nicht gedüngte Wiesen und Säume zu entwickeln, die nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden. Diese stellen für zahlreiche Insekten – Schätzungen zufolge um die 3000 Arten – einen unverzichtbaren Lebensraum dar und gehen stark zurück. Kommunale "Eh-da-Flächen", also Brachen, Grünflächen oder Saumstreifen entlang von Hecken, Wegen oder Gewässern, die "eh da" und nicht genutzt sind, bieten hier laut LPV großes Potenzial.

Kernflächen des Projekts liegen bei Sielenbach und Rieden

Die Projektflächen sind im ganzen Landkreis verteilt. Die Kernflächen befinden sich jedoch in der Gemeinde Sielenbach und in Rieden bei Dasing. Hier werden Flächen aus der Flurbereinigung als Insektenlebensraum optimiert und Teilbereiche mit sehr kräuterreichen, regionalen Mischungen aufgewertet. Zusätzlich wird die Pflege umgestellt, also Mahdfrequenz und Mähweise geändert. So wird beispielsweise auf ausgewählten Vielschnittrasen in Zukunft weniger oft gemäht, damit die Pflanzen Blüten bilden können. Auch das sogenannte Mulchen, das Zerkleinern und Belassen von Pflanzenmaterial auf einer Fläche, soll reduziert werden.

Mulchen schadet den Insekten in zweierlei Hinsicht. Während des Mulchvorgangs werden durch Sog und die schneidenden Messer alle Insekten inklusive deren Entwicklungsstufen getötet. Daneben fördern die auf der Fläche verbleibenden Pflanzenreste die Überdüngung der Wiese, sodass immer weniger Blütenpflanzen dort wachsen und die Artenvielfalt zurückgeht.

Gebietsheimische, artenreiche Ansaat-Mischung: Die Mischung wird mit Maisschrot gestreckt, um eine bessere Verteilung zu ermöglichen. Foto: Christina Niegl, Lpv

Auf den Projektflächen wird daher das Mähgut von Landwirten entfernt und, wo möglich, als Heu verwertet. Laut LPV "eine Win-win-Situation für Mensch und Natur".

Landschaftspflegeverband berät Bauhöfe und Kommunen

Neben dem Anlegen und Sichern von Flächen ist die Beratung von Bauhöfen und Kommunen ein zentrales Thema im Rahmen des Projekts. Seit dem Start der Kampagne gab es für die einzelnen Gemeinden daher bereits theoretische Schulungen zur Ökologie von Insekten sowie zur insektenfreundlichen Pflege und Anlage von Grünflächen, so der LPV. Auch individuelle Beratungen mit Bauhof und Gemeindemitarbeitern wurden durchgeführt und erste Pflegekonzepte erarbeitet.

Ein neun Meter breiter Saumstreifen entlang eines Ackers mit Heckenpflanzung ist bei Hohenried (Petersdorf) angesät worden. Foto: Christina Niegl, LPV

Insgesamt konnten mithilfe verschiedener Maßnahmen im Rahmen der Initiative bereits einige Hektar als Insektenlebensraum aufgewertet werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Weitere Informationen zur Initiative, zu den Flächen und beispielsweise auch zum Anlegen einer Blumenwiese im eigenen Garten finden interessierte Bürgerinnen und Bürger auf der Homepage vom Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg unter www.lpv-aichach-friedberg.de. (AZ)