Damit Schulkinder sicher unterwegs sind

Zum Schulanfang am Dienstag ruft die Kreisverkehrswacht im Landkreis Aichach-Friedberg zu mehr Aufmerksamkeit auf. Welche Tipps sie Eltern von Schulanfängern gibt.

Am Dienstag fängt die Schule an. Für Kinder, die eingeschult werden, bedeutet dies einen wichtigen Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Nicht nur im Schulalltag, sondern auch im Straßenverkehr müssen sich die Kinder nun alleine zurechtfinden. Dabei brauchen die Kinder die Hilfe von Eltern, Lehrern und der Polizei, aber auch von allen anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern. Die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg ist seit Jahren mit der Aktion „Kinder im Straßenverkehr“ an nahezu allen Kindergärten und vermittelt den Kindern frühzeitig, wie man sich richtig im Verkehr verhält. Mit der Schulanfangs-Banner-Aktion „Vorsicht Schulkinder“ setzt sie mit Unterstützung der Kommunen jetzt zum Schulbeginn wieder ein Signal, damit alle Verkehrsteilnehmenden sensibilisiert und besonders aufmerksam sind. Wie jedes Jahr überwacht die Polizei auch heuer unter dem Motto „Sicher zur Schule, sicher nach Hause“ den Schulweg.

Alle Eltern sind aufgerufen, den Kindern die Besonderheiten auf ihrem Schulweg zu zeigen, Verkehrssituationen durchzusprechen und richtige Verhaltensweisen einzustudieren. Die Verkehrswacht empfiehlt: