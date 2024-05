Aichach-Friedberg

vor 2 Min.

Der Landkreis führt die Bezahlkarte für Geflüchtete ein

Plus Die Bezahlkarte wird als Erstes in der Ankerdependance in Mering verteilt. Das Landratsamt geht von einer Entlastung aus. Nicht alle finden die Bezahlkarte gut.

Von Brigitte Glas, Alice Lauria

Die Bezahlkarte für Geflüchtete kommt auch ins Wittelsbacher Land. Nachdem sie in einigen Landkreisen und kreisfreien Städten seit März erprobt wurde, soll sie nun in Bayern flächendeckend einge­führt werden. Im Landratsamt in Aichach laufen die Vorbereitungen dafür. Die Behörde erhofft sich von der Neuerung bürokratische Erleichterungen. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Landrat Klaus Metz­ger und Simone Losinger, die Leiterin der Ausländerbehörde am Landratsamt, stellten in einem Pressegespräch die aus ihrer Sicht bestehenden Vorteile der bar­geldlosen Bezahlmöglichkeit vor. Dabei stellte Metzger grundsätzlich fest: „Wir haben im Landkreis keine Pro­bleme mit Geflüchteten, weil wir von Anfang an auf dezentrale Unterbrin­gung gesetzt haben.“ Zugleich betonte er, der Landkreis und seine Behörde seien bei der Bezahlkarte "mit Überzeugung dabei“.

