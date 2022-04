Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen im Landkreis Aichach-Friedberg

Bis Freitagmorgen kann es im Wittelsbacher Land zu Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometern kommen. Das könnte gefährlich werden.

Der Wind ist stürmisch im Wittelsbacher Land und er bleibt es auch. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor vereinzelten Sturmböen im Landkreis Aichach-Friedberg.

Sturmböen: Das Landratsamt informiert Gemeinden und Feuerwehren

Demnach kann es bis Freitagmorgen zu vereinzelten Sturmböen kommen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 90 Stundenkilometern erreichen können. Davor warnt auch das Landratsamt Aichach-Friedberg. Es könnten Gefahren durch herabfallende Äste oder Gegenstände auftreten, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstagmittag.

Die Wertstoffsammelstelle in Friedberg bleibt heute geschlossen

Aufgrund der stürmischen Wetterverhältnisse bleiben die Wertstoffsammelstelle an der Münchener Straße in Friedberg und die benachbarte Grüngut- und Bauschuttannahmestelle am Donnerstagnachmittag geschlossen. Die Nutzer der Abfall-App bekommen eine Push-Nachricht zugesendet.

Das Landratsamt hat bereits die Bürgermeisterin und die Bürgermeister sämtlicher Gemeinden im Landkreis über die Gefahr informiert. Auch die Feuerwehrkommandanten sind im Bilde. (AZ)