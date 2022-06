Freiwilligenagentur feiert Geburtstag und verlost Party-Geld für Ehrenamtliche

Die Freiwilligenagentur im Wittelsbacher Land wird zehn Jahre alt und will deshalb drei Feiern von Vereinen, Helferkreisen oder Bürgerinitiativen unterstützen.

Die Freiwilligenagentur "Mitanand und Füranand im Wittelsbacher Land" verlost zu ihrem zehnten Geburtstag dreimal 500 Euro für ein Fest für ehrenamtlich Engagierte im Landkreis. Das teilt das Landratsamt mit. Die Gewinner werden unter allen Einsendungen ausgelost. Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch, 22. Juni.

Wie es in der Mitteilung heißt, fördert der Landkreis Aichach-Friedberg das ehrenamtliche Engagement seit nunmehr zehn Jahren mit einer eigenen Fachstelle. Die Freiwilligenagentur ist erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Ehrenamt. Vereine, freiwillig Engagierte und Einrichtungen können sich gleichermaßen mit Fragen und Anliegen an die vier Mitarbeiterinnen wenden. Die Fachstelle bietet Seminare, Weiterbildungen, Unterstützung bei der Organisation oder bei rechtlichen Fragen für Vereine an und begleitet ehrenamtliche Projekte.

Vereine müssen Sitz im Landkreis Aichach-Friedberg haben

Das Ehrenamt und freiwillige Engagement sind laut Mitteilung im Alltag und insbesondere in Krisensituationen vom Tornado über eine Pandemie bis hin zu Krieg in Nachbarstaaten entscheidend und retten nicht selten Menschenleben. Genau deshalb möchte die Freiwilligenagentur sich nicht selbst feiern, sondern die Engagierten. Jede Einrichtung und Bürgerinitiative, jeder Verein und Helferkreis kann an der Verlosung für ein Fest teilnehmen.

Die genauen Teilnahmebedingungen können auf der Homepage des Landratsamts nachgelesen werden. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt, sondern der Landkreis erstattet die Kosten für ein Fest gegen Vorlage von Belegen. Das Geld ist nur im Jahr 2022 abrufbar. Teilnahmeberechtigt sind gemäß den Vorgaben alle Vereine und Organisationen mit Sitz im Landkreis Aichach-Friedberg, bei denen sich Ehrenamtliche engagieren und für die das Fest ausgerichtet wird.

Die Teilnahme ist möglich über das Kontaktformular auf der Website des Landratsamtes in der Rubrik "Ehrenamt, Bildung und Integration", per E-Mail an ehrenamtskarte@lra-aic-fdb.de, per Brief an Freiwilligenagentur, Steubstraße 6, 86551 Aichach oder per Fax an 08251/92-4804848. Kennwort: Freiwilligenagentur – Verlosung eines Sommerfestes. (AZ)