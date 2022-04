Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

Streit um Impfpflicht: Halten Pflegekräfte den Kopf für die Gesellschaft hin?

Plus So blicken Pflegeeinrichtungen aus Aichach-Friedberg, in denen die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt, auf das Scheitern der allgemeinen Impfpflicht.

Die allgemeine Impfpflicht ist am Donnerstag krachend im Deutschen Bundestag gescheitert. Damit bleibt es bei der jetzigen Regelung: Wer in Pflege- und Gesundheitsberufen arbeitet, muss sich impfen lassen, die anderen nicht. Schon an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gab es aus den betroffenen Einrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg Kritik. Dass die allgemeine Impfpflicht nun doch nicht kommt, bezeichnet etwa Hans Eberle, Einrichtungsleiter beim Heilig-Geist-Spital in Aichach, als "unfaire Ungleichbehandlung".

