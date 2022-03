In der Nacht auf Montag kommen 50 weitere Geflüchtete aus der Ukraine an

Insgesamt 140 Menschen aus der Ukraine sind übers Wochenende im Landkreis Aichach-Friedberg angekommen. Einige sind bereits in andere Unterkünfte weitergezogen.

Über das Wochenende hat sich die Anzahl der Geflüchteten aus der Ukraine im Landkreis um etwa 140 auf nun insgesamt 640 erhöht. Am Samstag kamen 91 Geflüchtete hier an. Sie haben teils in der Sporthalle am Friedberger Gymnasium, teils in Derching eine vorübergehende Bleibe gefunden. In der Nacht auf Montag sind zwei weitere Busse im Landkreis angekommen, die vom Rotary-Club organisiert wurden. Eigentlich wurden sie bereits für Sonntagnachmittag erwartet. Sie hingen jedoch an der ungarischen Grenze fest.

Geflüchtete kommen in Aichach-Friedberg größtenteils in Privat-Unterkünften unter

Aber auch mitten in der Nacht stand ein Team des Landratsamtes bereits, um die Neuankömmlinge zu empfangen, wie das Landratsamt mitteilt. In der Nacht auf Montag waren sie in einem Beherbergungsbetrieb in Friedberg untergebracht. Am Montag wurden sie registriert und größtenteils an private Unterkünfte weiterverteilt.

Für die Geflüchteten steht am Mittwoch außerdem wieder die Sprechstunde im Landratsamt zur Verfügung. Von 14 bis 16 Uhr können sie sich am Landratsamt in Aichach registrieren lassen und Um die vielen Anträge zu bearbeiten, legte die Ausländerbehörde etwa am vergangenen Wochenende Sonderschichten ein.

Weitere Informationen für Geflüchtete aber auch für Menschen, die helfen wollen, gibt es auf der Internetseite des Landratsamtes. Ein Teil steht dort auch in ukrainischer und russischer Sprache.

