Landratsamt benötigt 2023 knapp 500.000 Euro mehr für Personal

Plus Das Landratsamt Aichach-Friedberg braucht immer mehr Mitarbeiter, um die Aufgaben schultern zu können – und rechtfertigt sich dafür vor den Kreistagsmitgliedern.

Wohngeld, Straßenbau, gestiegener Beratungsbedarf im Jugendamt – die Aufgaben, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes übernehmen müssen, wird immer länger. "Es wird immer mehr von oben nach unten delegiert", erklärte Landrat Klaus Metzger im Kreisausschuss. Beispiel Bürgergeld: Ab Januar sollen die Jobcenter, die unter dem Dach der Landratsämter stehen, die neue Regelung umsetzen – eine große Herausforderung. Und durch die Reform des Wohngelds sind ab Januar dreimal so viele Menschen leistungsberechtigt wie zuvor. Das spiegelt sich auch im Stellenplan des Landratsamtes Aichach-Friedberg wieder: 12,25 zusätzliche Stellen werden laut Landratsamt gebraucht, um alle Aufgaben bewältigen zu können.