Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Landwirte im Wittelsbacher Land wollen bald den ersten Spargel stechen

Auf dem Acker von Paul Limmer in Affing wächst der Spargel noch in Ruhe unter der Folie. Lange dauert es aber nicht mehr.

Plus Am Montag wird die Spargelsaison 2022 in München offiziell eröffnet. Im Landkreis Aichach-Friedberg ist der Spargel aber noch nicht ganz so weit.

Von Marina Wagenpfeil

Der offizielle Startschuss für die diesjährige Spargelsaison fällt am Montag in München auf dem Viktualienmarkt. Es ist ein symbolischer Spargelanstich mit Gästen aus der Politik, darunter auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und die Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (beide CSU). Denn einen Spargelacker gibt es in der Münchner Innenstadt natürlich nicht – ganz im Gegensatz zum Landkreis Aichach-Friedberg. Viele landwirtschaftliche Betriebe bauen hier regional Spargel an. Ein bisschen Geduld benötigen die Landwirte und Kunden aber derzeit noch.

