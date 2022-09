"Lange Nacht der Feuerwehr": Regionalen Feuerwehren über die Schulter linsen

Feuerwehrleute löschen Brände, schützen und retten Menschen. Bei der "Langen Nacht der Feuerwehr" am Samstag geben zwei regionale Feuerwehren Einblicke in ihre Arbeit.

Feuerwehrleute führen mit 94 Prozent die Liste derjenigen Berufe an, die in Deutschland das höchste Ansehen haben. Das ergab eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2021. Nahezu alle Beschäftigten arbeiten ehrenamtlich. Doch wie sieht der Alltag der Feuerwehren aus? Am Samstag, 24. September, findet bayernweit die "Lange Nacht der Feuerwehr" statt. Mehr als 700 bayerische Feuerwehren nehmen daran teil. Die Aktion gibt es zum ersten Mal. Im Landkreis sind auch zwei Feuerwehren vertreten. Bei dem Tag der offenen Tür unter dem Motto "Helfen ist Trumpf – Tag und Nacht!" erfahren Interessierte, wie Feuerwehren im Landkreis arbeiten.

Freiwillige Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf:



Von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr bietet die Feuerwehr am Petersdorfer Feuerwehrhaus ein umfangreiches Programm: Sie simuliert etwa einen Einsatz mit Atemschutzmaske, löscht einen Fettbrand, führt die Schlauchanlage vor und demonstriert den Umgang mit einem Feuerlöscher. Für Kinder gibt es Wasserspiele mit der Kürbelspritze. Außerdem bietet die Petersdorfer Feuerwehr Fahrzeugrundfahrten an.

Freiwillige Feuerwehr Pichl-Binnenbach:

Ab 19 Uhr stellt die freiwillige Feuerwehr am Feuerwehrhaus Pichl ihre Fahrzeuge vor. Besucherinnen und Besucher erwartet darüber hinaus eine Lichtinszenierung. Für Verpflegung ist gesorgt.

