Die Lebenshilfe feiert ihren 50. Geburtstag bunt und beschwingt

Plus Von einer "Keimzelle" ist die Einrichtung in Aichach zu einem professionellen Sozialunternehmen für 350 Betroffene gewachsen. Einrichtungen des Vereins gestalten Rückblicke.

Bunt und beschwingt feierte die Lebenshilfe Aichach-Friedberg am Samstag ihren 50. Geburtstag. Die verschiedenen Einrichtungen nahmen die Ehrengäste auf eine besondere Reise durch fünf Jahrzehnte mit. Seit der Gründung der „Keimzelle“ mit 16 Kindern und vier Mitarbeitern im Februar 1972 hat sich viel getan. Heute umfasst die Lebenshilfe sieben verschiedene Einrichtungen, für rund 350 Betroffene und hat etwa 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.