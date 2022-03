Zahl sinkt weiter: Nur knapp 700 Corona-Impfungen in Aichach-Friedberg

Die Zahl der Impfungen gegen Covid-19 sinkt weiter im Wittelsbacher Land. Dagegen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder über den Wert von 2000.

Nochmals gesunken ist die Zahl der Menschen, die im Landkreis Aichach-Friedberg gegen Covid-19 geimpft wurden. In den vergangenen sieben Tagen wurden laut Landratsamt Aichach-Friedberg 691 Personen geimpft, in der Vorwoche waren es 987.

Insgesamt wurden im Landkreis Aichach-Friedberg bisher 240.664 Impfungen vorgenommen, davon in den Impfzentren oder durch deren mobile Teams 141.312 und in den Arztpraxen 99.352. Viertimpfungen sind davon 568, Drittimpfungen 64.738 und Zweitimpfungen inklusive J&J-Impfungen 89.392. Die Zahl der Erstimpfungen ist um 38 auf 85.798 gestiegen. An Genesenenimpfungen meldet das Landratsamt 168, sechs mehr.

26 Impfungen mit Novavax im Landkreis Aichach-Friedberg

Mit dem neuen Impfstoff Novavax wurden bisher 26 Personen geimpft. Nicht in der Statistik enthalten sind Impfungen von Landkreisbürgern, die außerhalb des Landkreises, zum Beispiel von Betriebsärzten durchgeführt wurden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises ist indes wieder über die 2000er-Marke gestiegen. Am Freitagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 2058,2. Am Vortag lag sie noch bei 1938,2. In den vergangenen sieben Tagen wurden 2807 Menschen im Wittelsbacher Land positiv getestet. Seit März 2020 sind es insgesamt 33.089. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt unverändert bei 155. Ausbrüche meldet das Landratsamt unverändert aus vier Pflegeeinrichtungen und einer Asylbewerberunterkunft.

In den Kliniken an der Paar wurden am Freitagmorgen zwölf Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, zwei weniger als am Donnerstag. Auf der Intensivstation liegt von ihnen niemand, am Donnerstag war es noch eine Person. Auch Verdachtsfälle gibt es derzeit keine mehr.

Was positiv Getestetein Aichach-Friedberg tun müssen

Das Landratsamt bittet positiv PCR-Getestete weiterhin dringend, nicht auf einen Anruf des Gesundheitsamts zu warten, sondern die Corona-Infektion über das Online-Formular auf der Corona-Internetseite (www.corona-aic-fdb.de) zu melden. Sobald dieses ausgefüllt und ans Gesundheitsamt übermittelt ist, erhält man prompt eine automatisierte, digitale vorläufige Isolationsbescheinigung, mit allen wichtigen Informationen zur Dauer der Isolation und einer möglichen Freitestung.

Grundsätzlich ist jede Person mit einem positiven PCR-Test von Gesetzes wegen verpflichtet, sich in Isolation beziehungsweise Quarantäne zu begeben. Ein Quarantänebescheid des Gesundheitsamts sei dafür nicht notwendig, so das Landratsamt.

Impfungen vor Ort und in den Impfzentren des Landkreises

Währenddessen wird im Landkreis weiter geimpft. Mobile Impfaktionen vor Ort gibt es

in Mering am Freitag, 18. März, von 13 bis 18 Uhr im Rathaus (Eingang Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße), und

in Rehling am Freitag, 25. März, von 13 bis 18 Uhr im Rathaus (Hauptstraße 1).

Möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna für alle ab zwölf Jahren. Bei Unter-16-Jährigen muss mindestens ein Sorgeberechtigter dabei sein. Mitzubringen sind der Personalausweis und - wenn vorhanden - der Impfpass. Bei einer Zweit- und Auffrischungsimpfung ist ein Nachweis über die vorangegangenen Impfungen unbedingt erforderlich. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird im Vorfeld um Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

In den Impfzentren in Dasing und Kissing können sich ab sofort alle mit dem Impfstoff von Novavax impfen lassen. Die Beschränkung auf Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen wurde aufgehoben.

So haben die Impfzentren im Kreis Aichach-Friedberg geöffnet

Die Impfzentren in Dasing und Kissing haben zu folgenden Zeiten geöffnet:

Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr,

Freitag von 12 bis 19 Uhr und

Samstag von 10 bis 17 Uhr.

Sonntags und montags sind die Impfzentren geschlossen.

Impfungen sind mit Terminvereinbarung auf www.impfzentren.bayern und ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Zu den regulären Öffnungszeiten können alle Personen ab zwölf Jahren geimpft werden, Unter-16-Jährige nur in Begleitung von mindestens einem Sorgeberechtigten. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird auch bei einer Impfung ohne Termin nach Möglichkeit um vorherige Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

Familienimpftage in Dasing einmal im Monat

Familienimpftage finden immer am letzten Samstag im Monat ausschließlich im Impfzentrum Dasing statt. Nächster Termin ist Samstag, 26. März, von 10 bis 17 Uhr, ohne vorherige Terminvereinbarung. Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren können eine Erst- und Zweitimpfung mit dem Kinderimpfstoff von Biontech ausschließlich an Familienimpftagen erhalten. An Familienimpftagen können außerdem alle Personen ab zwölf Jahren geimpft werden.