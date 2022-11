So begehen die Menschen im Wittelsbacher Land den Volkstrauertag

In Aichach-Friedberg gedachten die Menschen in vielen Gemeinden der Gefallenen, Vermissten und Verletzten von Krieg und Gewalt. Dabei gingen die Gedanken auch in die Ukraine.

In vielen Gemeinden im Wittelsbacher Land fanden am Wochenende Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag statt.

Aindling-Pichl Am Samstagabend gedachten die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes sowie die Ortsvereine am Kriegerdenkmal in Pichl der gefallenen und vermissten Kameraden der Weltkriege. Vorsitzender Hermann Thumbach vom Krieger- und Soldatenverein Pichl wies darauf hin, dass in unserer Nähe derzeit wieder ein Krieg tobe und man mehr als wachsam sein müsse. Mit drei Salutschüssen und dem "Guten Kameraden", gespielt vom Musikverein Aindling, endete die Gedenkfeier.

Im Aindlinger Ortsteil Stotzard gedachten die Vereine aller Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Foto: Julia Brandmayr

Aindling-Stotzard Alle Vereine der Pfarrgemeinde Stotzard versammelten sich am Totensonntag vor dem Kriegerdenkmal. Sie gedachten nicht nur der Vermissten und Gefallenen der Pfarrei, sondern auch aller, die im Krieg in der Ukraine ihr Leben verloren.

In Inchenhofen versammelt sich die Kirchengemeinde am Kriegerdenkmal

Inchenhofen In Inchenhofen versammelte sich die Kirchengemeinde nach dem Gottesdienst am Kriegerdenkmal, um der Toten zu gedenken. Der Krieg in der Ukraine mit all seinen Opfern führe auch uns in Deutschland wieder vor Augen, wie wichtig es sei, sich der Opfer der vergangenen Kriege und der Gräueltaten, die oft damit einhergehen, zu erinnern, mahnte Bürgermeister Toni Schoder. Zuvor hatte Dekan Gast in Gebeten der Gefallenen und Kriegsopfer gedacht.

Zum Volkstrauertag traf man in Obergriesbach nach der Vorabendmesse am Kriegerdenkmal. Foto: Katharina Wachinger

Obergriesbach Zum Volkstrauertag gedachte man in Obergriesbach nach der Vorabendmesse der Toten beider Weltkriege und der Opfer von Gewaltherrschaft aller Nationen. Nach einem Gedenkgottesdienst mit Pfarrer Tobias Seyfried stellten sich die Fahnenabordnungen der Ortsvereine am Kriegerdenkmal auf. Auf den Krieg in der Ukraine bezogen, sagte Berthold Schmitt, Vorsitzender des Krieger- und Soldatenvereins Obergriesbach: "Es fällt uns schwer, die epochale Veränderung der Verhältnisse in Europa zu verstehen. Denn wahrscheinlich hat keiner der hier Anwesenden die Schrecken eines Krieges selbst erlebt." Anstatt einer Rede trug er deshalb das Gedicht einer Ukrainerin vor. Der Musikverein Obergriesbach umrahmte die Feier. Zum Lied vom "Guten Kameraden“ wurde dreimal Salut geschossen. Bürgermeister Jürgen Hörmann dankte den Mitwirkenden.

Gedenken an Gefallene und Vermisste auch in Rehling

Rehlings Bürgermeister Christoph Aidelsburger und sein Vize Ignaz Strobl legten einen Kranz nieder. Foto: Josef Abt

Rehling In Rehling wurde am Volkstrauertag der vielen Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege am Kriegerdenkmal gedacht. Bürgermeister Christoph Aidelsburger sagte, er hätte sich vor einem Jahr nie vorstellen können, dass in Europa wieder Krieg herrsche, so wie derzeit in der Ukraine. Deshalb müsse man bestrebt sein, solche Ereignisse und die Kriege, die so viele aus der Gemeinde das Leben gekostet hatten, nie zu vergessen. Der Bürgermeister legte für die Gemeinde einen Kranz nieder, ebenso die Vereinsführung der Soldatenkameradschaft Rehling, an der Spitze Jochen Kistler. Auch er mahnte, die Opfer aus der eigenen Gemeinde nie zu vergessen. Die musikalische Gestaltung übernahm der Musikverein Rehling.

In Schiltberg fand das Gedenken zum Volkstrauertag wieder wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie statt. Foto: Michael Schmidberger

Schiltberg In Schiltberg führten die Repräsentanten der Soldatenkameradschaft und sieben Fahnenabordnungen aus Schiltberg, Allenberg und Rapperzell den Kirchenzug mit einem Bläserquintett an der Spitze an. Am Ehrenmal gedachte Bürgermeister Peter Kellerer aller Betroffenen durch Kriege, Gewalt und Diskriminierung. Er nahm Bezug auf die Kriegsopfer in der Ukraine und würdigte die Menschen, die in der Bekämpfung des Terrorismus und als Bundeswehrsoldaten im Ausland ihr Leben lassen mussten. Kellerer drückte die Hoffnung auf Versöhnung und die Dankbarkeit für Frieden aus. Der Ehrensalut sowie die Kranzniederlegung durch den Bürgermeister und die KSV-Vorstandsmitglieder Andreas Limmer und Andreas Gayer beendeten die Veranstaltung.

Nach der feierlichen Messe segnete Pater Norbert Thüx in Sielenbach das Kriegerdenkmal. Im Hintergrund rechts Bürgermeister Heinz Geiling inmitten der Fahnenabordnungen. Er richtete mahnende Worte an die Gemeinde. Foto: Thomas Weinmüller

Sielenbach In Sielenbach wurde der gefallenen und vermissten Gemeindebürger am Kriegerdenkmal mit den Fahnenabordnungen von Schützen, Feuerwehr, Burschenverein und Krieger- und Soldatenverein nach der Sonntagsmesse gedacht. Pater Norbert Thüx zitierte in seiner Predigt Worte aus dem Evangelium, wonach man nie verzagen solle - auch in noch so schlechten Zeiten. "Nie wieder“, forderte Bürgermeister Heinz Geiling in seiner Ansprache mit Blick auf die Kriegsgräuel vergangener und heutiger Tage. "Denn ob gestern oder heute - die Toten mahnen uns", so Geiling weiter. Er legte eine Schale nieder.

Vereinsvorsitzender erzählt von Kriegsteilnehmer aus der Gemeinde

In Todtenweis versammelten sich Bürger und Ortsvereine nach dem Gottesdienst am Kriegerdenkmal. Foto: Sofia Brandmayr

Todtenweis Am Volkstrauertag trafen sich in Todtenweis Bürgerinnen und Bürger sowie die Ortsvereine mit ihren Fahnenabordnungen nach dem Gottesdienst am Kriegerdenkmal. Bürgermeister Konrad Carl erinnerte daran, dass der Volkstrauertag seit 1952 ein staatlicher Gedenktag, ein sogenannter stiller Tag, ist. Gerade der Krieg in der Ukraine erinnere an das viele Leid, welches die Menschen in unserer Region ertragen mussten, so Carl. Simon Wackerl vom Krieger- und Soldatenverein sagte, dass sich ein solch schreckliches Schicksal auf keinen Fall wiederholen sollte. Er erinnerte an die Gespräche mit einem Todtenweiser, der selbst von den schrecklichen Schicksalen betroffen war. "Er wurde in jungen Jahren eingezogen und erlebte die Grausamkeiten des Krieges hautnah und in einer Brutalität, wie wir sie uns nicht vorstellen können." (at, brs, cmo, idb, joki, twe, AZ)