Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Straßenwetterstationen sollen Winterdienst im Wittelsbacher Land helfen

Diese Straßenwetterstation steht im Landkreis Neu-Ulm. So oder so ähnlich könnten die beiden Anlagen aussehen, die im Wittelsbacher Land geplant sind.

Plus Das Wetter im Landkreis kann in Schmiechen ganz anders sein als in Aichach. Damit der Kreisbauhof besser planen kann, bekommt er technische Hilfe.

Von Evelin Grauer

Der Kreisbauhof des Landkreises Aichach-Friedberg befindet sich im Aichacher Stadtteil Ecknach. Im Winter überprüft vor jeder Schicht ein sogenannter "Melder", wie die aktuelle Wetterlage und die Straßenverhältnisse sind. Wenn geräumt oder gestreut werden muss, alarmiert er die Kollegen, die sich in Bereitschaft befinden. Bis der Melder von Ecknach allerdings in den südwestlichen Zipfel des Landkreises nach Schmiechen kommt, vergehen etwa 30 Minuten. Jetzt soll eine Straßenwetterstation Abhilfe schaffen. Sie soll an der Kreisstraße AIC17 installiert werden und dem Kreisbauhof ohne Zeitaufwand wichtige Daten übermitteln.

