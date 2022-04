Aichach-Friedberg

vor 54 Min.

Was Geistliche im Kreis Aichach-Friedberg an diesem Ostern bewegt

Plus Es ist das dritte Ostern in der Corona-Pandemie. In der Ukraine herrscht Krieg. Worüber Geistliche im Kreis Aichach-Friedberg in dieser Zeit in den Kirchen sprechen.

Von Claudia Bammer

Bei Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler war schon die Vorfreude groß: Endlich an Ostern wieder Gottesdienste ohne große Einschränkungen durch die Corona-Pandemie feiern. "Jetzt ist wieder erlebbar, was Gemeinde ausmacht", sagt er: "Zusammenstehen." Zum Auferstehungsgottesdienst am Abend des Karsamstags war die Stadtpfarrkirche erstmals seit zwei Jahren wieder voll besetzt. Gugler sah darin auch eine "Auferstehung" des Gemeindelebens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen