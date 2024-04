Früherer Verleger Reiner Sixta stirbt mit 85 Jahren

Der ehemalige Geschäftsführer der Mediengruppe Mayer & Söhne war eine bekannte Unternehmerpersönlichkeit in Aichach.

Die Stadt Aichach verliert eine bekannte Unternehmerpersönlichkeit. Reiner Sixta, früherer Verleger der selbstständigen Aichacher Zeitung und Chef des Druck- und Medienhauses Mayer & Söhne in vierter Generation, ist am Samstag im Alter von 85 Jahren gestorben. In den Hochzeiten waren insgesamt über 1000 Menschen bei der Mediengruppe in der Paarstadt und seinen Partnerverlagen beschäftigt.

Sixta hinterlässt Ehefrau Hildegard, Sohn Thomas und zwei Enkel. Reiner Sixta kam im Oktober 1938 im Riesengebirge im heutigen Tschechien zur Welt und wurde mit seiner Mutter 1944 ausgewiesen. In Ingolstadt machte er nach dem Abitur eine Lehre zum Chemigrafen und studierte dann Druckereitechnik. Ab 1967 stieg Sixta in die Druckerei seines Schwiegervaters ein und baute Druckerei und Medienhaus aus. Ein großer Schritt für die Expansion war dabei der Umzug in den 70er-Jahren vom Stadtplatz ins Gewerbegebiet am Oberbernbacher Weg. Gedruckt wurde am Stammsitz die Aichacher Zeitung, aber vor allem Wochenzeitungen. Im Rollen- und Bogenoffsetverfahren wurden dazu weitere Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Plakate und Broschüren produziert. Der Aichacher Betrieb war damals nach eigenen Angaben der größte Druckdienstleister Süddeutschlands für das sogenannte Berliner Zeitungsformat.

Reiner Sixta leitete den Familienbetrieb Mayer & Söhne in vierter Generation

Den Familienbetrieb übergab Sixta an seinen Sohn Thomas Sixta. Im Sommer des vergangenen Jahres teilte das Medienunternehmen Mayer & Söhne mit, dass die Druckerei nach über 160 Jahren zum Jahresende geschlossen wird. Betroffen waren nach Firmenangaben rund 150 Beschäftigte am Stammsitz des 1861 gegründeten Aichacher Traditionsunternehmens. Den Ausschlag dafür gaben mehrere weggebrochene Großaufträge. Die 1865 erstmals als Aichacher Amtsblatt erschienene Aichacher Zeitung gehört seit Jahresbeginn zum Donaukurier Ingolstadt und damit zur Mediengruppe Bayern mit Sitz in Passau.

Reiner Sixta war ein großer Gartenliebhaber und über viele Jahre hinweg passionierter Taucher. In seiner Heimatstadt Aichach war der langjährige Verleger Mitglied in einer ganzen Reihe von Vereinen. (AZ, cli)

Beerdigung: Trauerrequiem in der Aichacher Stadtpfarrkirche mit anschließender Beerdigung auf dem Alten Friedhof ist am Freitag, 19. April, um 9 Uhr.