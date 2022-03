Für den Rewe-Neubau in Aichach ist der Weg frei

Plus Der Bebauungsplan für den geplanten Ersatzbau des Supermarkts ist fertig, wenn auch der Stadtrat zustimmt. Das gilt auch für zwei weitere Verfahren.

Für einen Neubau des Einkaufsmarktes an der Ecke Schrobenhausener Straße und Wittelsbacher Weg sind jetzt die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Der Aichacher Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung dem Stadtrat einstimmig den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan "Wittelsbacher Weg" empfohlen.