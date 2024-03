"Jazz in der Wandelbar"-Erfinder Fritscher bestreitet letzten Abend

Mit Chansonsängerin Julia Schwebke sorgt Fritscher für einen letzten beschwingten "Jazz in der Wandelbar"-Abend. Was für einen in Aichach Neuanfang fehlt.

Das letzte Konzert der von Kulturpreisträger Arnold Fritscher ins Leben gerufenen Reihe „Jazz in der Wandelbar“ blieb dem Aichacher Musiklehrer und Jazzbegeisterten selbst vorbehalten. Am Tag des Abschiednehmens von der Aichacher Wandelbar, die ab sofort geschlossen ist, stand er noch einmal mit der charismatischen Chansonsängerin Julia Schwebke als „Chanson bleu“ auf der kleinen Bühne des ans Herz gewachsenen „Jazzclub“-Hinterzimmers. Rund 50 Besucherinnen und Besucher erlebten einen unterhaltsam-beschwingten Abend zwischen klassischem Chanson und swingendem Jazz.

Die Wahl-Berlinerin Julia Schwebke ist gebürtige Aichacherin, hat neben Schauspiel auch Chansongesang studiert und ist begeisterte Interpretin deutschsprachiger Chansons. Sie singt von den großen und kleinen Damen der Gesellschaft, von selbstbewussten herrlichen Weibern, vom Lieben und Verlassen, vom Erinnern und Vergessen. Insbesondere der schwarze, tiefsinnige Humor und Sprachwitz des Komponisten und Dichters Georg Kreisler oder die Klassiker aus Brechts Drei-Groschen-Oper haben es ihr angetan.

Der Applaus für "Jazz in der Wandelbar" nimmt kein Ende

Für Begeisterung und spontanen Applaus sorgten aber auch die jazzigen Interpretationen von Hannes Waders „Heute hier, morgen dort“ oder „Schon so lang“. Fritscher harmonierte am Klavier mit sehr viel Gefühl für die verschiedenen Stimmungen, die Schwebke mit viel Gestik und Mimik zum Ausdruck brachte. Er ließ seiner Partnerin genügend Raum, bestach dabei mit fingerfertiger Leichtigkeit, reduzierte oder trieb die Dramatik zum rechten Zeitpunkt an. Bei den Solo-Partien erntete er Szenen-Applaus, ebenso für eine Eigenkomposition, die im Schweden-Urlaub entstanden ist.

Nach drei Zugaben und keinem „Sag beim Abschied leise Servus“, sondern mit “You´ve got a friend“ und einem nicht enden wollenden Abschluss-Applaus endet der letzte Jazz-Abend in der Wandelbar. Wie es mit dem „Jazz in Aichach“ weitergeht, steht wohl in den Sternen. Fest steht aber, dass es in Aichach genügend Jazzbegeisterte gibt, denen eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte sehr am Herzen liegt. Es fehlt laut Fritscher „nur“ an einer geeigneten, bewirteten Örtlichkeit.

Lesen Sie dazu auch