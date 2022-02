Joshua Schäfer gewinnt Sonderpreis bei Jugend forscht

Beim Augsburger Regionalwettbewerb "Jugend forscht" hat Joshua Schäfer vom Aichacher Deutschherren-Gymnasium im Fachbereich Physik einen Sonderpreis gewonnen.

Wie viel Gewicht können eigentlich Luftballons tragen? Diese Frage hat sich Joshua Schäfer vom Aichacher Deutschherren-Gymnasium gestellt. Der Achtklässler nahm am Donnerstag und Freitag mit seinem Physikprojekt am Augsburger Regionalwettbewerb " Jugend forscht" teil. Hierfür hat er einen Sonderpreis gewonnen: ein Jahresabo des Kindermagazins Geolino.

Joshua Schäfer experimentierte mit selbst gebauter Vorrichtung

Für die Umsetzung seines Experiments hatte er eine Vorrichtung gebaut, in der die Luftballons so angeordnet sind, dass sich mehrere Menschen daraufstellen können, bis die Luftballons platzen. So fand Joshua Schäfer heraus, dass bereits zwei Luftballons ausreichend sind, um das Gewicht eines 80 Kilogramm schweren Menschen zu tragen.

Vom Deutschherren-Gymnasium hatten insgesamt eine Schülerin und vier Schüler mit verschiedenen Projekten am Augsburger Regionalwettbewerb teilgenommen.

