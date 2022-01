Katholische Gläubige ziehen zu Ehren des Stadtpatrons durch Aichach

Plus Bei der Sebastiansprozession geht es von der Aichacher Stadtpfarrkirche zur Sebastianskapelle. Warum die Schützen besonders mit dem Heiligen verbunden sind.

Seit 1320 wird der heilige Sebastian in der Stadt Aichach verehrt und als Stadtpatron angerufen. Am Sonntag bewegte sich nach der feierlichen Andacht wieder eine große Schar von katholischen Gläubigen durch die Stadt - coronakonform mit Schutzmasken und Abstand.