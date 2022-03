Kommission nimmt die Aichacher Finanzen ab 2023 unter die Lupe

Plus Der Aichacher Stadtrat setzt ein Gremium ein, das die Finanzen der nächsten Jahre untersucht und Prioritäten setzt. Die Haushaltsberatung für 2022 stockt dennoch.

Mit seinem Vorstoß hat CSU-Stadtrat Peter Meitinger im Februar offenbar die Mehrzahl der Aichacher Stadtratsmitglieder überrascht: Er beantragte einen Haushaltskonsolidierungsausschuss und eine Sondersitzung des Stadtrats zum Haushalt, was zur Vertagung der Haushaltsberatungen im Februar geführt hatte. Der Stadtrat beschloss jetzt, eine Kommission zu binden. Befassen soll sich diese aber nicht mit dem Haushalt 2022, sondern erst mit den Finanzen ab 2023.