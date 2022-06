Martin Widl stellt großformatige Experimente im Aichacher Rathaus aus

Ab Freitag sind im Aichacher Rathaus großformatige Werke des in Erding lebenden Künstlers Martin Widl zu sehen. Er beteiligt sich auch an der Aichacher Kunstmeile.

Groß dimensionierte Arbeiten von Martin Widl sind ab Freitag, 3. Juni, im Aichacher Rathaus zu sehen. Eigentlich sollten Werke des in Erding lebenden Künstlers schon im Frühjahr 2020 im Aichacher Rathaus gezeigt werden. Der Termin wurde jedoch mehrfach verschoben. Nun wird die Ausstellung pünktlich zur Kunstnacht im Rathaus eröffnet und ist an diesem besonderen Tag bis 22 Uhr zu besichtigen. Sie läuft einer Mitteilung der Stadt Aichach zufolge unter dem Motto „großformatig – informell – experimentell“ bis Donnerstag, 7. Juli. Zudem baut der Künstler Installationen zur Kunstmeile im Außenraum auf.

Betrachter können Entstehungsprozess von Widls Werken nachvollziehen

Widls Arbeiten entstehen in vielfachen Schichten und mit großzügigen Farbverläufen. Durch die sichtbaren Farbspuren kann der Entstehungsprozess nachvollzogen werden. Verschiedene Materialien wie Erde, Sand oder Asche gehen eine Symbiose mit Farben und Pigmenten ein. Sie werden schichtweise aufgetragen, Überlagerungen abgetragen, Überlappungen ausgewaschen und aufgerissen, um dann erneut in den Entstehungsprozess einzusteigen. Reliefartige Hintergründe und Strukturen vermitteln dem Betrachter den Eindruck von Räumlichkeit und verleihen den Arbeiten einen skulpturalen Charakter.

Großformatige Werke von Martin Widl sind ab Freitag im Aichacher Rathaus zu sehen. Foto: Martin Widl

Einflüsse und strukturelle Gegebenheiten aus der Natur sowie Eindrücke und Stimmungen, gepaart mit Spontaneität und Experimentierfreudigkeit, sind die Basis seiner Arbeitsweise. Die Inspiration dabei ist, das als Gesamtes in den Arbeitsprozess einfließen zu lassen und zu einem Gesamtwerk zu verschmelzen.

Widls Haltung der Kunst gegenüber beschreibt er mit Marc Chagalls Worten: „Kunst scheint mir vor allem ein Seelenzustand zu sein.“ Zu seiner Arbeitsweise auf Leinwand führt er der Mitteilung zufolge aus: „Experimentelle Malerei ist für mich ein ständiges Entdecken und Verwerfen, ein Werden und Vergehen, ein Suchen und Finden. Das bedeutet aber auch Scheitern, das Risiko anzunehmen, in neue Räume und räumliche Distanz einzudringen.“

Martin Widl stellte bereits 2020 und 2021 bei Aichacher Kunstmeile aus

Widls Ausstellung im Rathaus wird ergänzt durch zwei Außeninstallationen des Künstlers, die zur Aichacher Kunstmeile auf der kleinen Grünfläche unterhalb der Stadtpfarrkirche zu sehen sind. Er bespielt damit bereits zum dritten Mal diesen Ort während der Aichacher Kunstmeile gemeinsam mit Maria Breuer. Beide verstehen ihre Installationen auf den grasbewachsenen Stufen als Kommentare zum Zeitgeschehen.

Der in Erding lebende Künstler war zu Studienaufenthalten in Irland, Wien und Verona. Seine Werke haben bereits 2020 und 2021 die Aichacher Kunstmeile bereichert und waren unter anderem in der Audi-Akademie Ingolstadt, der Akademie für Politische Bildung Tutzing, der städtischen Galerie Burghausen, der Moritzkirche Augsburg oder dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft zu sehen. 2019 gewann er den Wettbewerb der Deutschen Grammophon für die Gestaltung eines CD-Covers des Stargeigers Daniel Hope.

Die Ausstellung im Rathaus ist vom 3. Juni bis 7. Juli zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen: montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr, montags bis dienstags von 13.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.