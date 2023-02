Mülltonne auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Aichach brennt

Brand auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Martinstraße am Samstagabend. Feuer greift auf Zaun über

Beim Brand einer Mülltonne auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Martinstraße in Aichach ist am Samstagabend gegen 19 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstanden. Laut Polizeiangaben hat das Feuer bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf einen angrenzenden Zaun übergegriffen. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Aichach aber schnell gelöscht werden. (cli)