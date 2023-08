Museen und Feuerhaus locken mit Angebot für Kinder

Am Wochenende ist für Kinder und Erwachsene in den Aichacher Museen und im Feuerhaus einiges geboten: Bei einem Workshop wird Waschen wieder zur echten Handarbeit.

Der Sommer ist zurück! Für viele bedeuten die hohen Temperaturen aber nicht nur Freude. Wer nicht das ganze Wochenende am See, im Freibad, in der Eisdiele oder Garten verbringen möchte, hat auch die Möglichkeit, mit der Familie einen Museumsbesuch zu machen. Die Stadt Aichach weist auf ihr Programm zum Wochenende hin, an dem etwa für Kinder ab fünf Jahren ein toller Workshop geboten wird.

"Waschen wie zu Uromas Zeiten" lautet das Motto für den Workshop im Stadtmuseum in Aichach am Samstag, 19. August, um 14.30 Uhr. Dabei wird Waschen wieder zur echten Handarbeit. "Heutzutage wird die Kleidung fast täglich gewechselt und dann einfach in die vollautomatische Waschmaschine gegeben", teilt die Stadt mit. Doch Wäschewaschen war nicht immer so einfach. Früher war das Knochenarbeit: Wassereimer schleppen, Waschkessel einheizen und die Wäsche schlagen, reiben und auswringen.

Anmeldung für Wasch-Workshop läuft noch bis Freitag

In dem Workshop dürfen die Kinder selbst Zupacken und Ausprobieren. Sie erfahren wie und womit damals Wäsche gewaschen wurde. Als Belohnung für die harte Arbeit dürfen die jungen Besucherinnen und Besucher ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen. Eine Anmeldung ist noch bis Freitag, 18. August, 12 Uhr möglich unter stadtmuseum@aichach.de oder 0173/19 10 488. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Kinder ab fünf Jahren begrenzt. Die Kosten liegen bei drei Euro zzgl. einem Euro Materialgeld. Der Workshop dauert rund zwei Stunden.

Die Eltern können derweil an der kostenlosen Führung zur Ausstellung "Wiege der Wittelsbacher" im Feuerhaus teilnehmen. Sie beginnt am Samstag ebenfalls um 14.30 Uhr im Eingangsbereich des Feuerhauses. Lediglich der Eintritt ist zu entrichten. In der Ausstellung berichten 15 lebensgroße Herrscher und Repräsentanten des Hauses Wittelsbach aus der Ich-Perspektive von ihrem Leben und ihren Taten sowie darüber, welchen Aichach-Bezug jeder Einzelne von ihnen hatte.

Das Adelsgeschlecht der Wittelsbacher lenkte über 700 Jahre die Geschicke Bayerns. Bis 1918 regierten sie als Herzöge, Kurfürsten und Könige. Zwei Wittelsbacher erlangten als Kaiser sogar die höchste Würde im Heiligen Römischen Reich. Und noch heute sind die beiden schillernden Wittelsbacher, der „Märchenkönig“ Ludwig II. und seine Cousine „Sisi“, Kaiserin Elisabeth von Österreich, weltberühmt. Die Wurzeln der Wittelsbacher liegen in Aichach, im Ortsteil Oberwittelsbach lassen sich noch heute die Reste der ehemaligen Stammburg entdecken.

Kostenlose Führung im Wittelsbacher Museum

Am Sonntag, 20. August um 14.30 Uhr, führt eine Führung von Nachtwächter Franz Gutmann durch das Wittelsbacher Museum im Unteren Tor dann von der Steinzeit bis ins Mittelalter. Dabei erfahren die Besucherinnen und Besucher bei einem Rundgang Spannendes über die Aichacher Geschichte aus archäologischer Sicht: von der ersten Besiedelung des Aichacher Raums in der Steinzeit, über die Eisenerzverhüttung im Grubet bis zu den Ausgrabungen auf der Burg Wittelsbach. Zum Abschluss erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im obersten Geschoß ein außergewöhnlicher Ausblick. Vier Fenster und vier Monitore bieten gleichzeitig einen einzigartigen Blick in die Gegenwart und Vergangenheit Aichachs. Eintritt und Führung sind kostenlos. Auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist an der Kasse im 1. OG. (AZ)