Neujahrskonzert verheißt ein "Feuerwerk der Operette"

Das Aichacher Neujahrskonzert am 7. Januar steht unter dem Motto "Freunde, das Leben ist lebenswert". Den Erlös erhält die Kartei der Not. Ab Montag gibt es Karten.

Ein großes „Feuerwerk der Operette“ zum Jahreswechsel soll das Neujahrskonzert werden, das die Stadt Aichach am Sonntag, 7. Januar 2024, um 19 Uhr im Aichacher Pfarrzentrum veranstaltet. Unter dem Motto „Freunde, das Leben ist lebenswert“ erwarten das Publikum Melodien aus bekannten Operetten und Welthits. Der Erlös geht wieder an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Der für Ende November geplante Start des Kartenvorverkaufs wurde aufgrund der großen Nachfrage vorgezogen. Er beginnt am Montag, 6. November.

Organisator Günter Schulzke präsentiert wieder ein Ensemble, das einen bunten Strauß bekannter und beliebter Melodien auf hohem Niveau erklingen lassen. Mit Charme, Temperament und reichlich Humor zaubern die Solisten ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne. Andreas Sauerzapf führt durch das Programm. Die Dixie's Cancan-Tanzgruppe wirbelt über die Bühne.

Aichacher Bürgermeister freut sich auf den Abend

Bürgermeister Klaus Habermann freut sich schon auf das Konzert. „Es freut mich sehr, dass wir mit diesem hochkarätigen Ensemble und wunderbaren Programm auch musikalisch sehr schwungvollen ins neue Jahr 2024 starten können“, sagt er. „Dass wir dabei – unterstützt von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen – Gutes für die Kartei der Not tun können, macht das Gesamtkonzept des Aichacher Neujahrskonzertes umso runder.“ Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, sieht in diesem beschwingten und positiven Abend das ideale Umfeld, die aktuellen Themen zu vergessen und „sich wieder bewusst zu machen, dass das Leben lebenswert ist und bleibt“.

Auf der Bühne stehen nach derzeitiger Planung Elisabeth Artmeier, Doris Langara, Jeffrey Nardone und Andreas Sauerzapf. Begleitet werden sie von Thomas Pfeiffer am Klavier. Elisabeth Artmeier studierte Sologesang und Operndarstellung an der Hochschule für Musik in München. Die Sopranistin war an Theatern in der Schweiz und Bayern engagiert. Doris Langara absolvierte ihr Gesangsstudium am Leopold-Mozart Konservatorium in Augsburg. Sie debütierte am Staatstheater in Braunschweig und trat bereits in Österreich, Frankreich, Italien und der Schweiz auf.

Solisten haben internationale Erfahrungen

Der dramatische Tenor Jeffrey Nardone absolvierte seinen Master in Music an der Manhattan School of Music in New York. Als Mitglied des Landestheaters Niederbayern war er in vielen Produktionen, unter anderem in La Traviata, eingesetzt - auch in Konzerten und Liederabenden in Europa und den USA. Der in Wien geborene Spieltenor Andreas Sauerzapf studierte dort Schauspiel am Konservatorium. Er sammelte internationale Erfahrungen in Operette, Oper, Musical, Theater und Kabarett. Seit 2010 ist er Ensemblemitglied der Staatsoperette Dresden.

Thomas Pfeiffer erarbeitete als Korrepetitor Konzertabende mit Sängerinnen und Sängern des Chors des Bayerischen Rundfunks und der Bayerischen Staatsoper. Er ist ein gefragter Chorleiter, Pianist, Organist und Orchesterleiter.

Erlös des Aichacher Konzerts für Kartei der Not

Das Neujahrskonzert ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen. Es spielte bislang schon insgesamt 60.000 Euro für die Stiftung, die unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region hilft, ein. Karten können ab Montag, 6. November, in der Stadt-Info (Stadtplatz 40) und und online unter www.aichach.de/Ticketshop oder okticket > Aichach erworben werden. Sie kosten 30 Euro (Kategorie II) bzw. 35 Euro (Kategorie I).